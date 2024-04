Il vicepremier a margine dell'assemblea di Forza Italia nella Capitale

“Siamo in campagna elettorale, ci sono dei problemi per il Pd e la sinistra e cercano di distogliere l’attenzione. Io non userò mai una vicenda giudiziaria contro un’altra forza politica, sono garantista sempre ma poi ci sono i fatti politici che sono diversi da quelli giudiziari. La magistratura accerterà la verità ma c’è un mal costume politico a Torino e Bari che non può che essere censurato“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Forza Italia nella Capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata