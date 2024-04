Il presidente della Regione Liguria in Darsena a Milano per la campagna di promozione #Pesto, masterpiece of Liguria

“La maggioranza è solida e ha respinto mozioni di sfiducia strampalate”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in Darsena a Milano per la campagna di promozione #Pesto, masterpiece of Liguria. “La nostra presidente del Consiglio è ben integrata nel contesto e nella comunità internazionale – ha affermato – Questo è il Governo più solido che abbiamo avuto in tanti anni”. Dopo le europee, Toti è dell’idea che non vi saranno scossoni: “Sarebbe autolesionista – ha evidenziato – c’è una maggioranza scelta dagli italiani che ha l’incarico di governare il Paese – ha conlcuso – Credo che ci siano ancora molte cose da fare”.

