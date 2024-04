Il generale in merito a una sua possibile candidatura. Alcuni esponenti del Carroccio, però, sono contrari

Roberto Vannacci è stato accostato diverse volte alla Lega, soprattutto in vista di una sua possibile candidatura alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Una frangia del Carroccio, tuttavia, è contraria a questa scelta promossa da Matteo Salvini.

“Io non conosco la Lega, non faccio parte del partito e quindi ritengo che le questioni interne a questo partito debbano essere risolte internamente. Io ho la mia identità e la mantengo, sono convinto di quello che dico, delle idee e dei principi che ho esposto ma non entro nel merito delle discussioni che avvengono all’interno di un partito del quale non faccio parte”, ha detto a LaPresse il generale, commentando la lettera inviata da alcuni esponenti della Lega che si oppongono alla sua candidatura.

“Ho visto l’intervista” di Salvini a ‘Belve’, “non ha detto nulla di diverso da quanto ha sempre detto, mi risulta. Non vedo quale sia la novità. Sono io il primo ad aver detto che sto valutando (di candidarmi, ndr), nessuno ha mai detto in giro che ci fosse un accordo concluso. Intanto devo sciogliere la riserva se mi candiderò o meno, facendo un passo alla volta, poi deciderò la forma con la quale eventualmente presentarmi. Le liste devono essere presentate entro fine mese, quindi entro fine mese si saprà”, ha aggiunto Vannacci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata