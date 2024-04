Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Governo ha già dato, ora tocca all'azienda"

(LaPresse) “Stellantis ha ribadito e intende realizzare cinque modelli nello stabilimento di Melfi era l’impegno che aveva preso Tavares quando ci siamo incontrati in questo salone. Dobbiamo calare a terra questa iniziativa nei prossimi tavoli con l’azienda. Il governo ha già messo in campo la politica. Ora tocca all’azienda” così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del tavolo Stellantis-Melfi nella sede del Mimit.

