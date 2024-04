Il governatore del Piemonte al termine dell'incontro in vista del tavolo al Mimit

“Sono convinto che Stellantis ha fatto dei progetti che ha rispettato per certi versi che sono stati importanti, come il Battery Center e l’Hub del riciclo però noi chiediamo che facciano macchine. Facciano anche tutto il resto, che è funzionale e complementare, ma noi abbiamo bisogno che si producano macchine. Questo lo dice l’industria dell’auto, ma anche i sindacati dei lavoratori. Parliamo tutti con la stessa voce. Lo diciamo anche noi come Regione, lo dice il Comune ma lo dice anche il governo. Quindi tutti insieme chiediamo a gran voce che Stellantis produca di più in Italia e, in particolare, a Mirafiori”. Lo dice il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro di preparazione sul tavolo Stellantis convocato per mercoledì al Mimit.

“Noi dobbiamo avere chiarezza di prospettiva futura”, aggiunge. Sull’accordo per le uscite volontarie, che riguardano 1.520 lavoratori a Mirafiori, annunciate la scorsa settimana, Cirio rimarca che “proprio per questo ci vuole chiarezza. Dobbiamo da una parte pensare che se Mirafiori deve avere un futuro dovrà investire sul ricambio generazionale”, “importante è sapere in che direzione vuole andare Stellantis. Una volta che la direzione è chiara noi siamo tutti pronti a fare la nostra parte”. “Mirafiori è centrale nelle politiche industriali di questo governo”, ricorda Cirio sottolineando che domani “non ci sarà la Regione ma il Piemonte inteso nella sua coralità”.

