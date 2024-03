Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: "Non mi stupirebbe un altro atto senza senso di Bruxelles"

“Ennesima eurofollia. Se Bruxelles ostacolerà o proverà a far saltare l’accordo fra Ita e Lufthansa farà il danno dei lavoratori, farà il danno dell’Italia, farà un danno per l’Europa. Non mi stupirebbe che questa sciagurata Commissione finisse questi cinque anni con un altro atto privo di senso”. Lo ha detto il vicepremier, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, davanti alle telecamere in occasione del sopralluogo presso lo svincolo autostradale dell’A4 di Dalmine (Bergamo).

“Il governo, dopo anni persi, vuole mettere in sicurezza migliaia di lavoratori, il diritto al volo degli italiani, l’arrivo dei turisti in Italia, e a Bruxelles eccepiscono, secondo me, perché ci sono interessi economici”, ha aggiunto Salvini.

