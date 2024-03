Il vicepremier e ministro degli Esteri predica prudenza

“Credo che dopo ogni verifica, dopo ogni accertamento, si debbano fare considerazioni che comunque spingano tutte le parti alla prudenza. Dobbiamo anche invitare la Russia a non strumentalizzare l’attentato e a reagire con grande prudenza”. Lo ha detto, in merito all’attentato di Mosca, Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri, intervenuto nell’ambito della presentazione delle liste di Forza Italia a Potenza in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2024.

