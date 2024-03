Durante il dibattito in vista del Consiglio Europeo

Non solo l’ormai celebre foto in cui nasconde la testa nella giacca, che ha fatto il giro del mondo ed è finita anche in prima pagina del Wall Street Journal: durante il dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo, sono state tante le espressioni di mimica facciale e corporea della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che hanno attirato l’attenzione dei fotografi. Tra sorrisi, braccia allargate e mani sul viso, gli scatti hanno ripreso i tanti gesti plateali della premier.

