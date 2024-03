"Non c'è garanzia che attraverso una gara la situazione possa migliorare", ha aggiunto

“I genitori chiedono di sostituire i fornitori delle mense scolastiche. Lo capisco ma non è una cosa semplice, non c’è alcuna garanzia che attraverso una gara la situazione possa migliorare. Credo che la cosa che non si possa fare sia suddividere il servizio in tanti fornitori, perché diventa anche peggio. Io punterei sul fatto di verificare un po’ quello che è successo anche perché io non posso sapere se è esattamente responsabilità di Milano Ristorazione o dei fornitori, ci sono delle indagini in corso”. Ad affermarlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala parlando a margine del convegno ‘Milano Smart’. “Però, ecco, chi governa poi ha le responsabilità di essere prudente da questo punto di vista, capire bene le cose e certamente, se si cambia, bisogna essere sicuri che si cambi per il meglio. Detto ciò, ribadisco, non possiamo che scusarci, questi sono fatti non all’altezza della città”, ha concluso Sala.

