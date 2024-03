Il vicesegretario sulla candidatura del generale: "Sue idee vicine alle nostre"

“Vannacci? In questo momento è un membro importante dell’arma e vedremo cosa deciderà di fare. Se lo candideremo? Non è una decisione della Lega ma una disponibilità che ci deve dare lui. Noi abbiamo già detto più volte che le sue idee sono vicine a quelle della Lega quindi la disponibilità c’è. Credo che una persona come il generale Vannacci alla Lega possa dare un contributo positivo”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega Andrea Crippa entrando agli uffici del partito alla Camera per il consiglio federale.

