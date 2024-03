Il presidente della Cei a margine della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzata

“Penso che sia un senso di consapevolezza, impegno, di scelte di stare dalla parte della giustizia”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, rispondendo alle domande dei cronisti sul senso di partecipare alla XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera all’interno della Basilica Santa Maria in Trastevere, a Roma. Il presidente della Cei stava raggiungendo l’assemblea dei familiari, dove erano raccolte circa 700 persone. “C’è l’esigenza di ribadire il valore della legalità?”. “Sempre, non si smette mai di farlo”, ha risposto Zuppi.

