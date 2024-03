Screenshot da Senato Tv

Il presidente del Senato: "Condanna decisa, anche se si tratta di un ragazzino"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, denuncia il comportamento di uno studente che a Palazzo Madama, durante le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo, ha mimato con le dita il gesto di puntare una pistola verso la premier. “Mi corre l’obbligo di segnalare un gesto non proprio elegante, per essere molto light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma. C’è stato da parte di uno degli studenti un gesto con due dita e il pollice alzato, puntati verso il presidente del Consiglio, immediatamente represso da una delle insegnanti, che mi piace segnalare per condannarlo nella maniera più decisa, anche se si tratta di un ragazzino“, ha detto La Russa riaprendo il dibattito in Aula dopo le parole della premier.

Meloni: “Colpita da gesto in anniversario omicidio Biagi”

“Su quanto accaduto non ho nulla da aggiungere se non che mi colpisce che un gesto così avvenga nel giorno in cui ricorre l’anniversario dell’omicidio di Marco Biagi, un servitore dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni”. Così la premier Giorgia Meloni, in Senato, ha commentato quanto denunciato da La Russa.

