L'ex presidente della Camera e la compagna Elisabetta Tulliani sono accusati di riciclaggio

Otto anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco e nove per la compagna, Elisabetta Tulliani. Entrambi sono imputati nel processo in cui devono rispondere dell’accusa di riciclaggio per la vicenda dell’acquisto di un appartamento a Montecarlo. I due sostituti procuratori hanno anche sollecitato 10 anni di condanna per Giancarlo Tulliani e cinque anni per il padre Sergio.

“Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la Casa di Montecarlo”, ha dichiarato Elisabetta Tulliani in aula prima della requisitoria del pm. “Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello. Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita”.

Fini: “Continuo ad avere fiducia nella giustizia”

“Era scontato che la pubblica accusa chiedesse la condanna, continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi”, ha detto Fini in una nota diffusa dopo la richieste di condanna della procura di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata