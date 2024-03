L'omaggio del Senato nell'anniversario della nascita dello Stato italiano

La facciata di Palazzo Madama si illumina col Tricolore in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. È l’omaggio del Senato per la commemorazione del giorno in cui, nel 1861, venne proclamata la nascita dello Stato italiano.

