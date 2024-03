Il presidente della Repubblica commemora la nascita dello Stato italiano

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma, in occasione della ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’, che si celebra il 17 marzo per commemorare la nascita dello Stato italiano. Presenti le più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. “Il 17 marzo celebriamo il 163° anniversario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l’arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito”, ha ricordato il Capo dello Stato.

