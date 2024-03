Il vicepremier replica alle parole del presidente francese, Emmanuel Macron

“Prepararsi alla guerra? No, dobbiamo ricostruire la pace”. Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, pubblicando una card in cui si leggono le parole del presidente francese Emmanuel Macron (“prepariamoci alla guerra”) in riferimento al conflitto in Ucraina.

Prepararsi alla guerra?

No, dobbiamo ricostruire la Pace. pic.twitter.com/0CYMKAcQha — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 16, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata