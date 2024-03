Era sostenuto da Pd, M5S, Avs +Europa. Conte: "Impallinato in gioco di correnti"

Domenico Lacerenza ha rinunciato alla candidatura a governatore della Regione Basilicata, sostenuta da Pd, M5S, Avs +Europa. “Dopo un’attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata”, ha detto Lacerenza: “È una decisione presa con assoluta serenità e anche nell’interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito. In ogni caso voglio che lo spirito che ha portato alla proposta che ho ricevuto, cioè la ricerca dell’unità dei moderati e progressisti e l’offerta di una coalizione capace di battere il centro destra in Basilicata, sia preservato, e per questo faccio un passo indietro. Lo devo anche alla mia storia professionale e per rispetto alla comunità dei lucani. Ringrazio quanti hanno espresso fiducia nei miei confronti, e in particolare Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo”.

Giovedì sera era stata diffusa una petizione firmata da una parte del Pd Basilicata, già sottoscritta da attivisti, sindaci, amministratori comunali, sindacalisti, dirigenti politici del Pd e del centrosinistra lucano, che chiedevano di ritirare la candidatura da presidente della Regione Basilicata di Lacerenza ma il Partito democratico inizialmente aveva preso la decisione di continuare a puntare su di lui.

Conte: “Lacerenza impallinato in gioco di correnti”

In Basilicata, “siamo stati chiari, lineari e compatti”. Così il leader M5S Giuseppe Conte che parlando all’assemblea provinciale del partito a Napoli, aggiunge su Domenico Lacerenza: “La persona che avevamo trovato aveva i requisiti” per rispondere a una sanità “disastrata”. “Un civico, che è stato impallinato in un gioco di correnti”, sottolinea.

Calenda: “Lacerenza si ritira? Dilettanti allo sbaraglio”

“Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio”. Così Carlo Calenda, leader di azione, commenta sui social la notizia della decisione di Domenico Lacerenza

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata