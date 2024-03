La segretaria Pd: "Lavoriamo per allargare coalizioni su coerenza programmatica"

“La scelta di Sara qui a Firenze viene naturale: il suo impegno, la sua competenza, il suo attaccamento a questa città ha fatto sì che fosse naturale per noi sostenere questa candidatura, sostenere Sara, e io credo che sia anche la garanzia della sua capacità di tenere insieme questa coalizione, che è già una coalizione ampia e coerente, e che lavoriamo per allargare ulteriormente, perché noi abbiamo questa tensione unitaria, sempre, perché siamo pronti a continuare con il buongoverno della città puntando sull’innovazione, soprattutto sul terreno su cui Sara più si è spesa, che è quello della riduzione delle diseguaglianze, perché anche a Firenze le diseguaglianze sono aumentate in questi anni. Quindi il rilancio della città, e un buono sviluppo, dipende esattamente da quanto prendiamo per mano quella parte di fiorentini che fanno più fatica oggi”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, oggi a Firenze, a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno di Sara Funaro, candidata del centrosinistra a sindaca del capoluogo toscano. “ll Pd lavora in tutti i territori per allargare, sempre, una coalizione sulla base di una coerenza programmatica e sulla scelta delle candidature che sono più rappresentative di questo progetto di cambiamento. Quindi così come abbiamo fatto qua, e speriamo di allargare ancora, naturalmente lo faremo anche in tutti gli altri territori”, ha aggiunto Schlein.

