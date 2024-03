La leader del Pd in conferenza stampa a Roma: "Servono coerenza progetto e candidature credibili"

Elly Schlein fa il punto sul lavoro del centrosinistra per trovare un candidato comune da opporre a Vito Bardi alle prossime elezioni regionali in Basilicata. “Il Pd in tutti i territori sta cercando di agevolare un’alternativa alle destre che sia competitiva e che possa vincere. Nessuno è autosufficiente e lo diciamo noi che siamo la forza più grande in Parlamento. Sulla Basilicata stiamo lavorando incessantemente per trovare una soluzione competitiva“, ha detto la segretaria dem in conferenza stampa alla Camera.

“Servono coerenza progetto e candidature credibili”

“Sulle alleanze serve la coerenza del progetto, trovare insieme le candidature più credibili a rappresentarlo”, ha aggiunto ancora Schlein in merito alle ipotesi di “campo largo” Pd-M5S.

“Meloni, su tasse solo slogan”

La leader del Pd ha anche risposto alle parole della presidente Giorgia Meloni, che in tema di fisco ha detto: “Non dirò mai che le tasse sono bellissime“. “Meloni dice che le tasse non sono bellissime? Sapete cos’è bellissimo? Una sanità pubblica capace di curare le persone non in base al portafoglio, una scuola pubblica. Capisco che questo governo è impegnato a creare slogan, ma si dimenticano i bisogni delle persone, quello che è orrendo sono i tagli alla sanità, al tpl, alla scuola“, ha affermato Schlein.

