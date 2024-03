Siglato oggi l'accordo sul Fondo di sviluppo e coesione sociale 2021-2027, che porterà nelle casse della Provincia Autonoma 94,6 milioni di euro

“Le tematiche che oggi abbiamo toccato, sia noi come Provincia autonoma che la premier Meloni in quanto Presidente del Consiglio siano state centrali per l’autonomia trentina. Partendo della fondamenta, il nostro Statuto, fino alla bellissima notizia su Chico Forti“. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della sottoscrizione con la premier Giorgia Meloni dell’accordo sul Fondo di sviluppo e coesione sociale 2021-2027, che porterà nelle casse del Trentino 94,6 milioni di euro per bonifiche e la realizzazione di nuovi istituti scolastici.

