Lo ha confermato il capogruppo Romeo

Si discute ancora del terzo mandato, domani potrebbe essere un giorno importantissimo. “La Lega presenterà l’emendamento sul Terzo mandato al Dl Elezioni anche in Aula. Sono i territori a chiederci di portare avanti questa battaglia di democrazia. E’ giusto dare ai cittadini la possibilità di poter scegliere liberamente chi votare. A maggior ragione se si tratta di un candidato uscente che ha ben governato”. Lo rende noto in serata il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.

L’idea del Pd

Presentare un ordine del giorno al decreto elezioni, che impegni il Governo a fare una riforma “complessiva e organica” degli enti locali, bocciando – come già avvenuto in commissione – l’emendamento ‘salva Zaia’ per consentire il terzo mandato ai governatori se la Lega dovesse ripresentarlo in aula. È questa la proposta emersa dalla riunione dei gruppi Pd di Camera e Senato. I capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia, viene riferito, porteranno la proposta di odg al Nazareno per un ulteriore approfondimento e una sintesi con il gruppo di lavoro e con il responsabile Enti locali Davide Baruffi. “Su questo tema la maggioranza ha fatto un gran disastro, il tema va affrontato in modo complessivo. Vogliamo che sia una riforma, non un pasticcio”, ha detto Boccia al termine della riunione.

