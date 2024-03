Lo spiega il presidente della Regione Lombardia a margine di un convegno di Federfarma, a Milano

Attilio Fontana ha spiegato come funzionerà la nuova tessera sanitaria pensata dalla Regione Lombardia. “E’ detta a punti ma sostanzialmente è un mezzo attraverso il quale promuovere fra i cittadini la volontà di frequentare buone pratiche, di comportarsi in modo corretto, di non compiere quei comportamenti che possono essere pericolosi in futuro per la propria salute. Sarà un incentivo alle buone pratiche”, ha detto il governatore lombardo a margine di un convegno di Federfarma, a Milano.

