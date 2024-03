Presente anche l'ex capo della Procura di Torino, Armando Spataro

In piazza della Scala, a pochi passi dal Comune di Milano, si è svolto un presidio di diverse decine di persone in sostegno a Julian Assange. A Palazzo Marino, durante la seduta del Consiglio, si votava la mozione proposta dai consiglieri Carlo Monguzzi (Verdi), Enrico Fedrighini (Gruppo Misto) e Rosario Pantaleo (Partito Democratico) per dare la cittadinanza al fondatore di WikiLeaks, poi respinta.

Assange “sta facendo una grandissima battaglia per la libertà di stampa e per la libertà, lo facciamo dicendo no all’estradizione per cui rischierebbe oltre 170 di prigione. È una cosa contro nessuno, ma a favore della libertà di stampa e in democrazia se c’è libertà di stampa c’è democrazia e se c’è democrazia c’è libertà di stampa”, ha spiegato Monguzzi.

Al presidio anche l’ex capo della procura di Torino Armando Spataro che a LaPresse dice: “In Italia hanno dato la cittadinanza ad Assange città importanti come Roma, Padova, Bari. Ha rivelato crimini contro l’umanità, contrariamente a quanto si dice non ha messo a rischio la vita di persone, ha rivelato cose che anche secondo la Corte di Strasburgo possone essere rivelate quando sono di pubblico interesse. Questa persona vive in uno stato insopportabile da oltre 10 anni, mi auguro che possa essere compresa l’importanza della libera informazione”.

