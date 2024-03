Accordo siglato con Claudio Durigon: "La priorità è il lavoro"

Il Commissario della Lega in Campania, Claudio Durigon, è giunto a Napoli per incontrare Salvatore Ronghi, leader di ‘Sud Protagonista‘, sancendo il passaggio del movimento nel partito di Matteo Salvini. “La priorità è il lavoro, abbiamo un programma dettagliato per ridurre il gap ancora pesante tra i dati occupazionali nazionali e quelli del Mezzogiorno e Napoli in particolare”, hanno dichiarato Durigon e Ronghi.

