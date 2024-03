Il sindaco di Firenze: "I dem sono indubbiamente la forza politica più forte"

“Se una coalizione si costruisce su un rapporto di rispetto reciproco, allora è anche giusto riconoscere al PD, guardando alle elezioni in Sardegna e in Abruzzo, un ruolo di soggetto politico chiamato alla responsabilità di guidare la coalizione”. Lo ha dichiarato ai cronisti il sindaco di Firenze Dario Nardella, membro del Partito Democratico. “Questo voto conferisce al PD il diritto-dovere di proporre un indirizzo alla coalizione, perché è indubbiamente la forza politica più forte”, ribadisce Nardella, chiarendo però che si tratta di “una chiave di contrapposizione, perché altrimenti non la costruiremo mai una coalizione seria, ma in una chiave di divisione dei ruoli”.

