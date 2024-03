La segretaria dem:" La strada da fare è ancora lunga. Chiedo aiuto per cambiare le pratiche anche sui territori"

“L’elezione per la prima volta di una segretaria nazionale donna non sana le ferite e non risolve i problemi sui territori. È soltanto insieme che cambieremo il metodo e trasformeremo questo in un partito davvero femminista. La strada da fare è ancora lunga. Vi chiedo aiuto per cambiare le pratiche anche sui territori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla proclamazione di Roberta Mori come nuova portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche.

