L'ex premier al corteo promosso dalla Cgil: "Io ho raccolto l'appello da singolo cittadino"

(LaPresse) Massimo D’Alema alla manifestazione per la pace a Gaza promossa dalla Cgil insieme ad altre associazioni. “Questo tipo di polemiche sono prive di senso perché se chi le promuove fosse d’accordo nel cessate il fuoco sarebbe qui con noi con le loro bandiere – ha detto l’ex premier – Questa è una manifestazione promossa dalla Cgil, io ho raccolto l’appello da singolo cittadino per la pace e l’immediato cessate il fuoco a Gaza, quindi chiunque condivide questo è benvenuto. Per ragioni che sono lunghe da discutere si è attenuato quel sentimento di solidarietà verso il popolo palestinese che aveva caratterizzato a lungo la politica italiana di tutti i colori”.

