I manifestanti chiedono il cessate il fuoco e la fine del genocidio

A Roma in piazza della Repubblica è partito il corteo per la pace organizzato dalla Cgil e altre associazioni per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi. “Noi stiamo assistendo. quello che non avremmo mai pensato. Almeno nei pilastri che ritenevamo certi, la neutralità, la sacralità dei luoghi di di cura che vengono violati costantemente. Dobbiamo continuare ad insistere ma la politica ha la responsabilità di porre fine a questi crimini”, ha detto Rossella Miccio, presidente dei Emergency.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata