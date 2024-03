Il segretario di Sinistra Italiana dopo il viaggio al valico di Rafah

Nicola Fratoianni, in un’intervista congiunta con il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, ha fatto il resoconto del viaggio al valico di Rafah organizzato insieme ad altri parlamentari e associazioni umanitarie. Fratoianni ha anche ricordato la petizione popolare lanciata da AVS per accertare i crimini di guerra di Netanyahu. Interrogato sulla definizione di “genocidio”, il segretario di Sinistra Italiana ha sottolineato: “Questo dibattito è insopportabile, il dibattito in punto di diritto. Vorrei dire a chi si affanna in queste ore a porre questo tema, scegliete voi la parola che preferite”. Per questo motivo, conclude Fratoianni: “Quello che la politica non può negare è che quello che sta accadendo è non solo un crimine di guerra, ma è un crimine di guerra fondato sull’uso scientifico dell’assedio di beni fondamentali della vita, che potrebbero oggi alleviare, non risolvere, la condizione di centinaia di migliaia di persone”.

