Il ministro: "2024 sarà anno di cambiamento a Bruxelles e Washington"

“Con il rispetto di tutti, non nascondo il fatto che gli Stati Uniti a guida democratica dal mio punto di vista devono lasciare il passo. In democrazia si confronteranno Trump e Biden e sceglieranno gli americani”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della firma di un protocollo di intesa a Torino con la Regione Piemonte e i sindaci dei comuni interessati per le opere di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione. “Penso che il 2024 potrà essere democraticamente un anno importante e di profondo cambiamento, sia a Bruxelles, sia a Washington”, aggiunge il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata