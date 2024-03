"Non aiuta a dirigere il mercato verso gli affitti a lungo termine", afferma il primo cittadino meneghino

“Sugli affitti brevi siamo fermi. Il ministro Santanchè dice che questo è il primo governo che fa una regolamentazione, in realtà è una regolamentazione inutile che non aiuta a convertire – come vogliamo tutti noi sindaci – una parte significativa di affitti brevi in lungo termine. Se non si condivide questo principio è tutto inutile. È una regolamentazione fuffa. Se cambierà qualcosa lo dirà la storia, se fra due-tre anni sarà cambiato qualcosa sugli affitti brevi avrà avuto ragione la Santanchè. Ma non credo, purtroppo”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando con i cronisti a margine di un evento per i primi 40 anni di ‘Affari&Finanza’ all’Università Bocconi.

