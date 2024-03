La premier nel punto stampa dal Canada

“No”. Così Giorgia Meloni risponde ai giornalisti che le chiedono se sia pentita della scelta del candidato governatore in Sardegna. “Le cose vanno a volte bene, a volte male e ognuno si assume le proprie responsabilità – dice la premier dal Canada – Io conosco Paolo Truzzo da danti anni. Lo considero una persona capace, una persona per bene. Poi evidentemente, la valutazione è stata sbagliata. Vedremo quanto sbagliata”, aggiunge in riferimento al riconteggio in corso in Sardegna. “Secondo me bisogna aspettare”, dice ancora Meloni, “mi pare che lo scarto si stia assottigliando parecchio”.

