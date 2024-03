In testa al corteo uno striscione con su scritto 'Pisa in piazza contro bombe e manganelli'

Un migliaio di persone ha partecipato a un corteo di protesta organizzato oggi a Pisa per ribadire la solidarietà alla Palestina e contro la repressione di piazza, dopo gli scontri di piazza dello scorso 23 febbraio tra manifestanti e forze dell’ordine. In testa al corteo uno striscione con su scritto ‘Pisa in piazza contro bombe e manganelli’ e “Pisa non ha paura. Stop al genocidio. Studenti pro Palestina” oltre a bandiere palestinesi e della pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata