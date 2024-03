Al centro il tema dei Fondi di coesione

Nuovo capitolo nello scambio a distanza tra De Luca e Fitto sui Fondi di coesione, tema che ha visto un botta e risposta nelle settimane passate anche tra De Luca e Meloni. “Ho dato mandato agli uffici regionali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del ministro Fitto e di alcuni organi di stampa, per le affermazioni false e calunniose diffuse ieri in merito alla vicenda dei Fondi Coesione” ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito di quanto dichiarato ieri dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, che aveva accusato la Regione di “inadempienza” relativamente ai fondi coesione.

“Il ministro, dopo un oltre un anno e mezzo di tempo perso fra verifiche, controverifiche, richieste di chiarimenti, richieste di integrazioni, richieste di precisazioni pretestuose, immotivate ed arbitrarie – ha detto il governatore campano – non avendo più nessun argomento con cui giustificare la sua clamorosa inconcludenza ed il suo ostruzionismo, ha adottato la strategia della confusione, della falsificazione, dei pretesti infiniti”. “Non è il caso di sottrarre più tempo al nostro lavoro. Non avendo il ministro mai avuto il coraggio di misurarsi in un confronto pubblico, non c’è altro da fare che rivolgersi alla magistratura, in attesa che il ministro stesso dia attuazione alla sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, che gli ha assegnato 45 giorni di tempo per concludere l’accordo di coesione con la Regione. Tutto il resto è fumo”.

