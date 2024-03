Il corteo si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico

Circa 1500 le persone scese in strada a Milano per la manifestazione a sostegno di Gaza, indetta dall’Associazione Palestinesi d’Italia. Il corteo, partito intorno alle 15 da piazza San Babila e arrivato in piazza Duca d’Aosta passando per piazza della Repubblica, si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico, tra slogan e l’accensione di qualche fumogeno. Diversi i cori scanditi dalla folla che a un certo punto ha intonato anche “Bella Ciao”. In vista della manifestazione, agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono stati impegnati dalla notte scorsa a tutela degli obiettivi sensibili posti lungo e nei pressi del percorso.

