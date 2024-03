"Se vai avanti, ti facciamo fuori". La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di minaccia

Una lettera con minacce di morte è stata recapitata al sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi. “Se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori”, questo il testo della missiva, recapitata mercoledì 28 febbraio presso gli uffici comunali e poi portata al sindaco. A darne notizia sono le testate locali ‘Prima Belluno’ e ‘Il Corriere delle Alpi’. Lorenzi ha presentato denuncia al Commissariato di Cortina. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di minaccia.

Sindaco Lorenzi: “Scosso per minacce ma vado avanti”

“Scosso? Sì, mi ha dato fastidio, d’altra parte ricevere una minaccia di morte non è piacevole e spero che non accada più. Ma questo non mi smuove dall’azione che stiamo facendo sulle Olimpiadi, vado avanti dritto per la mia strada”. Così a LaPresse il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, che due giorni fa si è visto recapitare negli uffici del Comune una lettera con minacce di morte in caso di realizzazione della pista da bob per le Olimpiadi 2026.

“Spero che la Polizia e la magistratura trovino rapidamente l’autore di questa ignobile minaccia – aggiunge Lorenzi – ma noi andiamo avanti. Sicuramente non sottovaluto la cosa, ma questo non mi smuove dalle scelte che abbiamo fatto come amministrazione e delle quali siamo ancora convinti”.

