Il leader a Napoli presenta il suo libro: "Agli italiani non frega nulla del terzo mandato"

Il leader di Azione Carlo Calenda è andato a Napoli per presentare il suo libro ‘Il Patto’. “Serve un partito della Repubblica che sia in grado di superare un bipolarismo che ha creato tanti danni soprattutto al Mezzogiorno“, ha affermato. “L’Italia è stata fatta grande non dagli opposti estremismi, ma dalla capacità di ragionare sui problemi e di farlo in modo propositivo. Quello che succede oggi è che Conte che insulta Meloni, Meloni insulta Conte e Schlein non si capisce cosa dice e alla fine della fiera noi non siamo in grado di far migliorare il Paese di una virgola in nulla. Io non lo so: ‘quanto bisogna andare avanti così?’ Perché il Mezzogiorno si perde, anzi in parte è già perduto”, ha proseguito l’ex ministro, secondo il quale “agli italiani non frega nulla del terzo mandato”.

