Il segretario di Forza Italia a margine di un evento organizzato dal suo partito alla Camera

“Una candidatura fatta con anticipo permette di pianificare la campagna elettorale e di allargare i consensi“. Lo ha dichiarato il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di un evento organizzato dal suo partito alla Camera dei Deputati sull’Indipendenza Energetica, rispondendo alle domande dei cronisti sull’accordo raggiunto dal centrodestra sui candidati in Basilicata, Piemonte e Umbria. “Possono anche essersi commessi degli errori sui tempi, ma Forza Italia è sempre stata portatrice di pace”, ha commentato poi il vicepremier in merito all’esito in Sardegna, sottolineando: “Il risultato numerico delle liste di centrodestra in Sardegna è un risultato positivo. Se non ci fosse stato il voto disgiunto il centrodestra avrebbe stravinto“.

