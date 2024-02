Il ministro riferendo in Aula alla Camera dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Firenze e Pisa

“In molti Paesi europei, non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia, il Governo, fin dall’inizio del conflitto israelo-palestinese, ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti, non opponendo mai divieti e sostenendo un rilevantissimo sforzo in termini di mezzi e uomini impiegati per garantire la sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferendo in Aula alla Camera dopo gli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell’ordine a Firenze e a Pisa.

