Il presidente della Regione Abruzzo fuori da Palazzo Chigi dopo l'ok a 720 milioni di euro

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è andato a Palazzo Chigi per lo sblocco di 720 milioni di euro per la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, in sostituzione della quota già prevista dal Pnrr. “Se arriviamo a pochi giorni dal voto è perché un governo precedente, inefficiente e fanfarone, ha stanziato soldi insufficienti”, ha dichiarato ai cronisti il governatore, riconfermato dal centrodestra come candidato per le prossime elezioni regionali. La decisione, approvata dal Cipess, era stata criticata per la vicinanza alla competizione elettorale prevista per il prossimo 10 marzo in Abruzzo. Marsilio ha quindi commentato: “Il governo Meloni ha sanato questo debito. Non c’è niente di strano, sono solo i tempi tecnici che servono per arrivare alla conclusione di una procedura che un governo Conte inefficiente e incapace, e altrettanto posso dire del governo Draghi, non è stato in grado di concludere”.

