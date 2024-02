Il segretario M5s: "Calenda decida cosa vuole fare da grande”

“Cercheremo di favorire gli accordi ovunque possibile”. Risponde così Giuseppe Conte ai cronisti che gli chiedevano se dopo la vittoria in Sardegna Movimento 5 Stelle e PD potessero trovare un accordo anche per i candidati in Piemonte e Basilicata. L’ex premier ha però sottolineato l’importanza di concentrarsi prima sull’Abruzzo.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha poi parlato dei possibili alleati di coalizione. È quindi intervenuto su Calenda, ribadendo che “il mio numero è sempre lo stesso. Calenda decida cosa vuole fare da grande” e che “da noi non si passa per questioni di rapporti personali, ma questioni di convergenza su temi e progetti”. Infine, risponde anche alla segretaria del PD: “La Schlein si appella al mio senso di responsabilità? E io ne ho tanta di responsabilità”.

