Foto del corteo a Roma dopo i fatti di Pisa

Il capogruppo di Forza Italia in Regione: "E' una cosa gravissima, che si commenta da sé"

Polemiche in Toscana per le parole della consigliera regionale M5S Silvia Noferi sui fatti di Pisa e Firenze. “Il Pd fa l’alleanza con chi dice che i poliziotti meritano gli sputi. Oggi in aula, la consigliere regionale M5S Silvia Noferi ha detto che ‘le forze dell’ordine avranno pure preso degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati‘. È una cosa gravissima, che si commenta da sé. In generale, abbiamo due rischi: condannare delle persone senza che ci sia stato prima un processo, e legittimare chi va a manifestare, diritto sacrosanto, ma lo fa in modo violento e offende le divise nello svolgimento delle proprie funzioni. Sono rischi che la politica non può e non deve correre”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, intervenendo in aula durante il dibattito sui cortei di Pisa e Firenze.

“Rischiamo di svolgere il nostro compito in maniera inadeguata – ha aggiunto Stella – Su questi temi non possiamo dividerci: è evidente che siamo tutti d’accordo sulla necessità di poter manifestare liberamente per esprimere le proprie idee e le proprie posizioni, senza essere osteggiati, ma dall’altro siamo tutti d’accordo sul fatto che le forze dell’ordine devono poter svolgere il loro lavoro senza che nessuno attacchi gli agenti o cerchi di forzare i varchi. Ringrazio il sindaco di Pisa, per la posizione che ha preso. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che venga punito: e quel ‘qualcuno’ è riferito anche ai manifestanti”.

