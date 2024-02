Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa legge

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge per riconoscere il 4 novembre come la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa quindi legge. I voti favorevoli sono stati 206, 46 gli astenuti e nessun voto contrario.

Russo (FI): “Con pdl Unità nazionale e forze armate ripariamo a vuoto”

“Con l’approvazione della proposta di legge che definisce il 4 novembre come Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza Armate ripariamo ad un vuoto normativo e diamo seguito ad un auspicio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ripristinare la celebrazione dell’Unità nazionale e delle Forze Armate non solo è un riconoscimento doveroso al ruolo svolto dalle donne e dagli uomini che ne hanno fatto e ne fanno tuttora parte, ma costituisce allo stesso tempo la ricongiunzione logica di due elementi che “storicamente” non possono essere disgiunti. Dando attuazione alla proposta di legge depositata al Senato a prima firma Maurizio Gasparri, il Parlamento compie – purtroppo a maggioranza e non con un voto unanime come sarebbe stato auspicabile e giusto – un atto doveroso, che è quello di celebrare in forza di una legge dello Stato il ruolo prezioso svolto dalle nostre forze Armate”. Così Paolo Emilio Russo (FI), capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, in una nota.

