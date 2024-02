Lo ha comunicato la commissione Antimafia. Si tratta di Simona Fernandez (Avs) e di Vincenzo Serraiocco (Nm)

Sono due i nomi di altrettanti candidati segnalati dalla commissione parlamentare Antimafia a seguito dei controlli sulla presenza di cosiddetti ‘impresentabili‘ nelle liste per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Chiara Colosimo, in apertura di seduta a Palazzo San Macuto, all’esito delle verifiche svolte dalla commissione. “Risultano in violazione del codice di autoregolamentazione due candidature”, ha detto Colosimo.

A rischio candidature di Simona Fernandez (Avs) e Vincenzo Serraiocco (Nm)

A rischio sono “la candidatura di Fernandez Simona, candidata al consiglio regionale per la lista Alleanza verdi sinistra – Abruzzo progressista e solidale. Per la predetta candidata risulta disposto il giudizio con decreto del GIP presso il Tribunale di Taranto (dibattimento in corso di svolgimento), per il reato di cui agli artt. 110, 356 c.p. (concorso nel reato di frode nelle pubbliche forniture), in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione” e “la candidatura di Serraiocco Vincenzo, candidato al consiglio regionale per la lista Noi moderati. Nei confronti del predetto con decreto del GUP presso il tribunale di Pescara è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 216, comma 1 e 2 e 223, legge fallimentare (concorso in reato continuato di bancarotta fraudolenta) in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata