Il vicepremier: "Con Meloni e Salvini lavoriamo per rispettare l'impegno che insieme abbiamo preso con gli elettori"

In Sardegna “non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del governo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia a Zagabria. “Lavoriamo benissimo insieme. Con Giorgia (Meloni) e Matteo (Salvini), anche se siamo leader di partiti diversi, lavoriamo per rispettare l’impegno che insieme abbiamo preso con gli elettori. Se ne faccia una ragione chiunque: questo governo andrà avanti e la collaborazione fra le forze di governo è più che positiva”, ha detto ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata