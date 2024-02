Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia commenta il voto delle Regionali

Giovanni Donzelli ha commentato l’esito delle elezioni regionali in Sardegna, vinte dalla candidata di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico Alessandra Toddu. “Viene confermata la legge non scritta che in Sardegna c’è l’alternanza sempre”, ha dichiarato il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. “Nel centrodestra le liste sono superiori anche al risultato delle politiche, sfiorano il 50%”, ha aggiunto il deputato di Fdi, che ha sottolineato come “non è un segnale al governo nazionale, è un segnale per le scelte locali. Sono dinamiche locali, a quanto pare erano sbagliate”. “Erano stati il centrodestra locale e le liste civiche a fare la scelta, che poi noi abbiamo cercato di confermare. Era stata una scelta decisa dal basso che a livello nazionale abbiamo incoraggiato. Ci prendiamo le nostre responsabilità, l’abbiamo comunque avallata”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se la scelta di Truzzu fosse stata il risultato di un braccio di ferro tra Meloni e Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata