Il candidato alle elezioni regionali per il centrodestra: "Ho mandato un messaggio a Giorgia Meloni, responsabilità è mia"

Paolo Truzzu si prende la responsabilità della sconfitta dalle elezioni regionali in Sardegna. Il candidato del centrodestra ha conquistato il 45% dei voti a fronte del 45,3% della vincitrice Alessandra Todde, esponente di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. “Non chiederemo alcun riconteggio perché il riconteggio eventualmente lo fa il tribunale. Una volta che avremo i dati valuteremo qual è la situazione e se pensiamo che ci sia un elemento per poter fare un ricorso lo faremo, ma non è una cosa oggi all’ordine del giorno perché non ci sono le condizioni. Non sappiamo qual è il risultato, non abbiamo il verbale della Corte d’Appello. I ricorsi si fanno quando c’è un risultato conclamato”, ha detto Truzzu nella conferenza stampa convocata questa mattina a Cagliari.

“Sono stato io a perdere. Ho mandato un messaggio a Giorgia Meloni. Ma la lettura del voto è semplice: non sono state elezioni influenzate da fattori nazionali e il dato che lo prova è il risultato di Cagliari che, più che votare Todde, ha votato contro di me. Sarebbe bastato avere tre-quattro punti in più per vincere l’intera gara”, ha aggiunto. “Per questo dico che la responsabilità è mia. Ci sono diverse Sardegna. Abbiamo avuto un grande risultato fuori dai centri urbani. Le cause del voto di Cagliari? Ci sono tanti fattori: voto disgiunto, cantieri”.

