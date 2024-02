Il leader del M5S: "L'obiettivo è mantenere gli impegni presi con i cittadini"

“La cosa bella è immaginare che, il giorno stesso in cui Alessandra (Todde ndr) si insedierà, dopo i convenevoli, lavorerà come una forza della natura per realizzare tutti gli impegni presi con i cittadini sardi. Lei dimostrerà cosa significa ‘buona politica’, mantenere gli impegni presi con i cittadini”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Cagliari con la nuova presidente della regione Alessandra Todde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata