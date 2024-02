Il presidente all'equipaggio: "Forze armate garantiscono libertà Repubblica"

Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato sulla nave Carlo Bergamini, fregata della Marina Militare, ormeggiata nel porto di Limassol, a sud di Cipro. Il presidente della Repubblica è stato accolto dal Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di squadra Enrico Credendino. La nave, impegnata nella missione ‘Mediterraneo sicuro’, si occupa della sicurezza delle comunicazioni marittime e svolge una funzione di deterrenza nell’area. A bordo ci sono circa 180 marinai. “Le forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei cittadini garantendo la sua sicurezza e la sua difesa. Questo è un punto di straordinaria importanza nell’equilibrio della nostra Repubblica e della nostra democrazia” ha affermato Mattarella, rivolgendo un saluto all’equipaggio della nave. “Siete impegnati in operazioni importanti in questo periodo con tanti eventi imprevisti che hanno accentuato le tensioni in tante regioni del mondo – ha aggiunto Mattarella – Le forze armate e la Marina sono chiamate ad un impegno particolarmente accentuato. La Marina è impegnata su vari fronti: l’emergenza umanitaria di fronte alla Striscia di Gaza, il contrasto pirateria come per la missione Atalanta e nel golfo di Guinea, per la sicurezza della libertà di navigazione come nel Mar Rosso. Una pluralità di interventi e di missioni preziosa per il contributo che l’Italia reca alla comunità internazionale per stabilità e pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata