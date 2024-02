Il governo pronto a varare il provvedimento in Cdm

Il governo si appresta a varare il decreto legge sul Pnrr, probabilmente già nel Consiglio dei ministri di oggi. Nell’ultima bozza visionata da LaPresse con 48 articoli rientrano Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico e di Sismabonus” e “Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

Viene poi istituita la figura del Coordinatore delle politiche di housing per la semplificazione delle procedure per la realizzazione di nuovi posti letto e residenze universitarie. Il Coordinatore sarà nominato su proposta del Ministro dell’Università e opererà all’interno del MUR stesso, in collaborazione con la direzione generale PNRR e con la Struttura di missione Pnrr di Palazzo Chigi.

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 “le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro”. E’ quanto prevede la bozza del dl Pnrr.

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. . “Al fine – si legge nella bozza -di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.

